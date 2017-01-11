أكثر من 1400 طفل قتلوا منذ بداية النزاع اليمني

أعلنت منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن نحو 1400 طفل قتلوا في النزاع المسلح في اليمن منذ بدايته قبل نحو عامين، مشيرة الى ان هذا العدد "قد يكون في الحقيقة اكبر بكثير".

وتشير أرقام الأمم المتحدة الى ان اكثر من سبعة الاف شخص بينهم هؤلاء الاطفال قتلوا في النزاع القائم منذ اذار 2015 بين المتمردين الحوثيين المتحالفين مع قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وقوات الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي الذي يلقى مساندة تحالف عربي بقيادة المملكة السعودية.

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من جهة أخرى، قتل 55 حوثيا وجنديا يمنيا في معارك وهجمات الثلاثاء والاربعاء على الساحل الجنوبي الغربي وفي جنوب البلاد، وفق مصادر عسكرية وطبية.