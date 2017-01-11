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فيون: الاسد ديكتاتور ومراوغ

publishing date: 11/01/2017 06:50:32
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فيون: الاسد ديكتاتور ومراوغ
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لفت مرشح اليمين الى انتخابات الرئاسة الفرنسية فرانسوا فيون الى ان الرئيس السوري بشار الاسد "ديكتاتور ومراوغ"،وذلك ردا على "ترحيب" الاسد بموقف فيون حيال سوريا.
 
واضاف خلال مقابلة مع قناة "بي اف ام" الفرنسية أن "بشار الاسد ديكتاتور ومراوغ. اود ان الفت انتباه وسائل الاعلام الفرنسية الى حقيقة انه ليس من الضروري القبول بتلاعبات بشار الاسد".
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