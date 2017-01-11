كيري في باريس الاحد... مؤتمر لاحياء عملية السلام بين اسرائيل والفلسطينيين

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يشارك وزير الخارجية الاميركي جون كيري الاحد في باريس في المؤتمر الدولي الذي تنظمه فرنسا لاحياء عملية السلام بين اسرائيل والفلسطينيين.وكيري الذي يغادر منصبه لدى تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب مهامه الرئاسية، كان حتى الامس القريب مناهضا لهذا المؤتمر الذي تشارك فيه 70 دولة وتغيب عنه اسرائيل والسلطة الفلسطينية.لكن الوزير الاميركي الذي فشلت وساطته في 2014 في اجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني، انتقد في الاسابيع الاخيرة بشدة الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا اياه "عقبة" امام السلام.