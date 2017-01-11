يروجون المخدرات على متن دراجة... وهكذا تم توقيفهم

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أعنلت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان أنه "بتاريخ 10/01/2017 وفي محلة الرويس الضاحية، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت قوة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان في وحدة الشرطة القضائية بمؤازرة قوة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي، من توقيف مروجي مخدرات على متن دراجة آلية، وهما:- ر. و. (مواليد عام 1994، فلسطيني)- ي. س. (مواليد عام 1994، فلسطيني)وضبط بحوزتهما 270 غ من مادة حشيشة الكيف، 10غ من مادة السيلفيا، 28 حبة ترمادول، 5 زجاجات كناكيمو، وتم حجز الدراجة. كما تبين انه يوجد في حق الموقوف الاول خلاصة حكم.سلم الموقوفان الى مكتب مكافحة المخدرات المركزي لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناء لاشارة القضاء المختص.