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لهذا السبب أرجأ القاضي رزق التحقيق في قضية الطفلة إيلا طنوس

publishing date: 11/01/2017 07:04:10
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لهذا السبب أرجأ القاضي رزق التحقيق في قضية الطفلة إيلا طنوس
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تابع قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق تحقيقاته اليوم في قضية الطفلة ايلا طنوس، وارجأ الجلسة الى 6 شباط المقبل بسبب عدم حضور لجنة الاطباء التي كانت استدعيت الى جلسة اليوم. 
 
 
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