لهذا السبب أرجأ القاضي رزق التحقيق في قضية الطفلة إيلا طنوس

تابع قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق تحقيقاته اليوم في قضية الطفلة ايلا طنوس، وارجأ الجلسة الى 6 شباط المقبل بسبب عدم حضور لجنة الاطباء التي كانت استدعيت الى جلسة اليوم.