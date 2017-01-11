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مجلس النواب المكسيكي يتحول الى "مجلس الفئران"

publishing date: 11/01/2017 07:02:04
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مجلس النواب المكسيكي يتحول الى &quot;مجلس الفئران&quot;
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قام مجهولون بتغيير اسم مجلس النواب المكسيكي على خدمة خرائط غوغل إلى "مجلس الفئران" في أحدث سخرية من الطبقة السياسية في البلاد.
 
واستخدم المجهولون كلمة (راتا) وتعني فئران بالإسبانية كما تعني اللصوص في اللغة المحكية في المكسيك.
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وهذا ثاني هجوم من نوعه خلال أيام قليلة، ففي مطلع الأسبوع ذكرت وسائل إعلام مكسيكية أن مقر الرئاسة ظهر على خدمة خرائط غوغل باسم "المقر الرسمي للفساد" قبل أن تقوم "غوغل مكسيكو" بحذف الاسم من على الخريطة وتعتذر عن "المحتوى غير اللائق" الذي وضعه أحد المستخدمين.
 
وتواجه حكومة المكسيك احتجاجات منذ بداية عام 2017 بعدما زادت أسعار الوقود بنسبة كبيرة.
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