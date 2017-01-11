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فرعية الادارة تجتمع الاثنين لتعديل قانون الانتخابات

publishing date: 11/01/2017 07:05:47
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فرعية الادارة تجتمع الاثنين لتعديل قانون الانتخابات
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تعقد اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل المكلفة درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون الانتخابات النيابية، جلسة برئاسة النائب نوار الساحلي، في الاولى والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين في 16/1/2017. 
 
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