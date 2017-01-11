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صحة و تغذية
منذ 20 ساعة
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اليكم وصفة طبيعية للقضاء على التهاب الرئة والسعال

publishing date: 11/01/2017 06:55:11
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اليكم وصفة طبيعية للقضاء على التهاب الرئة والسعال
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يعاني الناس غالباً في فصل الشتاء من الإصابة بنزلات البرد والسعال والتهاب القصبات الهوائية، فيلجأون الى تناول كميات كبيرة من الأدوية للتخلّص من هذه الأمراض.

 
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لكن هناك علاجات طبيعية وسهلة تساعدكم في الشفاء من نزلات البرد وما يرافقها من أعراض وأوجاع تصيب الجهاز التنفسي.

 

سنقدّم لكم وصفة طبيعية:

 

-المكوّنات:

 

نصف كيلوغرام من البصل الأحمر

 

نصف كيلوغرام من السكر

 

حبتان من الحامض

 

ليتر ونصف الليتر من الماء

 

7 ملاعق كبيرة من العسل

 

-طريقة التحضير:

 

ضعوا السكر في قدر صغير على النار حتى يصبح مثل الكاراميل، بعدها أضيفوا اليه شرائح البصل واتركوها على النار حتى يتغيّر لونها من ثمّ أضيفوا الماء. يجب أن تتركوا الخليط على النار حتى يتبخّر ثلث كمية المياه.

 

عندما يبرد المزيج، أضيفوا اليه العسل وعصير الحامض. ضعوا الخليط في وعاء زجاجي واتركوه لليوم التالي.

 

تناولوا ملعقة كبيرة من هذا العلاج قبل كل وجبة طعام، وستلاحظون التحسّن.
 
 
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