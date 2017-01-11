هل طلبت كيم كارداشيان الطلاق من زوجها؟

وقالت مصادر مقرّبة من كارداشيان إن الأخيرة تطلب نصيحة صديقتها المحامية لورا واسر التي تابعت قضية طلاقها من زوجها الأول كريس هامفريس في عام 2011

وأضافت المصادر أن إعلان كيم إنفصالها عن زوجها قد يحصل في أي وقت قريب خلال العام الجاري.

ويذكر أن الشائعات حول رغبة كيم في الإنفصال عن كانيي بدأت منذ شهر كانون الأول الماضي.

وذكرت المصادر أيضًا أن كيم و كانيي يمضيان القليل من الوقت مع بعضهما، خصوصاً بعد دخول الأخير إلى المستشفى في شهر تشرين الثاني بسبب إصابته بانهيار عصبي الأمر الذي زاد من حدة التوتّر بين الزوجين.

والجدير بالذكر هو أن أياً من الطرفين لم يصرّح حول حقيقة موضوع الإنفصال.

ويذكر أن لكيم وكانيي طفلين هما نورث وساينت