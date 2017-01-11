شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الخميس 12 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
غلطة عمري
03:00
غلطة عمري
القائمة
عالم الطبخ
منذ 19 ساعة
 مشاركة
 مشاركة

ما هي الطريقة الأمثل لتحضير البيض المسلوق؟

publishing date: 11/01/2017 07:30:37
episodes
ما هي الطريقة الأمثل لتحضير البيض المسلوق؟
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

يعتبر البيض المسلوق من وجبات الفطور المفضّلة لدى معظم الناس بسبب طعمه اللذيذ وفوائده الصحية المختلفة.

 

إليكِ بعض النصائح لتحضير البيض المسلوق بالطريقة الأمثل:

 
الإعلان

- ضعي بداية البيض في ماء بارد على النار. ولكن إذا أردت تحضير "البيض برشت" (أي غير المسلوق كليًا)  يجب أن تضعيه مباشرةً في الماء المغلي.

 

- من الضروري إضافة الملح إلى الماء.

 

- يجب إخراج  البيض من الثلاجة قبل تحضير الوجبة ببضع دقائق، لكي يأخذ حرارة الغرفة وتفاديًا لانكساره خلال عملية السلق.

 

- اختاري أصغر طنجرة لديك لتحضير البيض المسلوق لكي تتوزّع الحرارة بطريقة متساوية على البيض الموجود بداخلها.

 
- إذا بقي البيض على النار لفترة أطول مما يجب، قومي بتقطيعه الى نصفين وأضيفي اليه الملح والبهار وعصير الحامض.
 
 
 
المصدر
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact