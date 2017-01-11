ما هي الطريقة الأمثل لتحضير البيض المسلوق؟

يعتبر البيض المسلوق من وجبات الفطور المفضّلة لدى معظم الناس بسبب طعمه اللذيذ وفوائده الصحية المختلفة.

إليكِ بعض النصائح لتحضير البيض المسلوق بالطريقة الأمثل:

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- ضعي بداية البيض في ماء بارد على النار. ولكن إذا أردت تحضير "البيض برشت" (أي غير المسلوق كليًا) يجب أن تضعيه مباشرةً في الماء المغلي.

- من الضروري إضافة الملح إلى الماء.

- يجب إخراج البيض من الثلاجة قبل تحضير الوجبة ببضع دقائق، لكي يأخذ حرارة الغرفة وتفاديًا لانكساره خلال عملية السلق.

- اختاري أصغر طنجرة لديك لتحضير البيض المسلوق لكي تتوزّع الحرارة بطريقة متساوية على البيض الموجود بداخلها.

- إذا بقي البيض على النار لفترة أطول مما يجب، قومي بتقطيعه الى نصفين وأضيفي اليه الملح والبهار وعصير الحامض.