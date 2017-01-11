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تراجع عدد طالبي اللجوء في المانيا بنسبة الثلثين

publishing date: 11/01/2017 07:35:08
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تراجع عدد طالبي اللجوء في المانيا بنسبة الثلثين
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أعلن وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزيير الاربعاء ان بلاده تلقت 280 الف طلب لجوء العام 2016 اي بتراجع بنسبة الثلثين بالمقارنة مع رقم 890 الفا القياسي العام 2015.    
واشار الى ان عدد الطلبات التي تقدم بها لاجئون من سوريا بين كانون الثاني/يناير وكانون الاول/ديسمبر 2016 تشكل 36% من مجمل الطلبات وان افغانستان تحل ثانيا من حيث عدد طلبات اللجوء (17%) ثم العراق (13%).
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