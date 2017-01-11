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جنبلاط: لابعاد مكب النفايات عن مطار بيروت

publishing date: 11/01/2017 07:29:21
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جنبلاط: لابعاد مكب النفايات عن مطار بيروت
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دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في تغريدة عبر تويتر لابعاد مكب النفايات عن مطار بيروت كي لا تقع الكارثة.
 
 
 
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