وقفة احتجاجية لاهالي الموقوفين في ملف عبرا

نفذ أهالي المعتقلين في ملف أحداث عبرا، وقفة احتجاجية أمام دار الافتاء في صيدا، مطالبين المعنيين العمل على اصدار عفو عام يشمل جميع اللبنانيين، ومناشدين رئيسي الجمهورية والحكومة "النظر بإنصاف الى ملف ابنائهم المحتجزين ورفع المظلومية عنهم بعدما صدرت الاحكام في حقهم".

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