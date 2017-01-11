شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الخميس 12 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
غلطة عمري
03:00
غلطة عمري
القائمة
أمن وقضاء
منذ 19 ساعة
 مشاركة
 مشاركة

وقفة احتجاجية لاهالي الموقوفين في ملف عبرا

publishing date: 11/01/2017 07:52:37
episodes
وقفة احتجاجية لاهالي الموقوفين في ملف عبرا
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
نفذ أهالي المعتقلين في ملف أحداث عبرا، وقفة احتجاجية أمام دار الافتاء في صيدا، مطالبين المعنيين العمل على اصدار عفو عام يشمل جميع اللبنانيين، ومناشدين رئيسي الجمهورية والحكومة "النظر بإنصاف الى ملف ابنائهم المحتجزين ورفع المظلومية عنهم بعدما صدرت الاحكام في حقهم".
 
الإعلان

 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact