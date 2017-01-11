ماذا في خفايا ملف طيور النورس قرب المطار وماذا حصل مع طائرتين؟

أكد وزير الاشغال يوسف فنيانوس أن رئيس الحكومة سعد الحريري اتخذ قرارا بزيادة عدد الآلات التي تصدر أصواتا من اجل منع الطيور من الوصول الى مدرج مطار بيروت، واشار بعد لقاء عقد بين فنيانوس والحريري الى ان العمل جار من اجل ايجاد حل لهذه المشكلة لما لها من تأثير على حركة الملاحة.

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وشدد فنيانوس على أن مطمر الكوستابرافا ليس من اختصاص وزارة الأشغال.