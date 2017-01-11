بري سيدعو الى جلسة تشريعية في غضون 10 أيام

أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنه سيدعو الى جلسة تشريعية في غضون 10 أيام.

واعتبر بري، في لقاء الاربعاء النيابي، ان الوقت بدأ يداهمهم والمطلوب انجاز قانون جديد للانتخابات بأسرع وقت، وقال:" نخشى من الذين سيوفهم على قانون الستين وقلوبهم معه".

ولفت الى أن مجلس النواب مقبل على ورشة عمل ناشطة ومكثفة في التشريع والرقابة، مؤكدا عقد جلسات محاسبة مكثفة للوزارات وجلسات تشريعية.

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