بين تحقيق الأمنيات وتخطي 7 ملايين.. جمهور تامر حسني يغلق شارع الهرم

"أتمنى مقابلتلك بعد يومين وهذه هدية عيد ميلادي ولو عاوز شاب يمثل معاك انا جاهز فوراً"، إنها الرسالة الّتي وجّهها الشاب مصطفى حفناوي إلى الفنان المصري تامر حسني، ولم يكن يتوقع أن يلبي الأخير طلبه. لكن حصل ما لم يكن في الحسبان واحتفل تامر حسني مع مصطفى بعيد ميلاده في موقع تصوير فيلمه الجديد "تصبح على خير".

كما تداولت المواقع المصرية فيديو "جمهور تامر حسني يغلق شارع الهرم أثناء تصويره تصبح على خير"، وذلك بعدما تسبب بزحمة شديدة أثناء تصويره مشاهد فيلمه في أحد شوارع الهرم لإلتقاط الصور التذكارية معه.

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من جهة أخرى، ، حقق الفنان تامر حسني رقماً إلكترونياً قياسياً بعمله المصوّر الجديد في فترة لا تتعدى الـ7 أيام ، فتخطى فيديو كليب "يا مالي عيني" 7 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

يُذكر أن "يا مالي عيني" من كلمات تامر حسني، ألحان عبد الرحمن شوقي وتوزيع جلال الحمداوي، وتم تصوير الفيديو كليب بين لبنان ومصر تحت إدارة المخرج حسام الحسيني.