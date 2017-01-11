بالفيديو: معجب أحرج عمرو دياب على المسرح.. وردّة فعله غير متوقعة!

يواجه النجوم الكثير من المواقف المحرجة في حفلاتهم، ولكن نادراً ما تستطيع أن ترصد عدسات الكاميرات هذه اللحظات. ومن المواقف المحرجة الّتي أخرجت الفنان المصري عمرو دياب عن طوره خلال إحياء حفل زفاف في أحد الفنادق هي وقوف أحد المعجبين إلى جانبه على المسرح.

لم يقتصر الأمر على وقوف الشاب على المسرح بل بدأ يغني معه بصوت مرتفع، ليكتشف عمرو دياب أن المعجب يقوم بتصوير فيديو معه وليس صورة سيلفي. ويبدو أن تصرفات الشاب قد أزعجت "الهضبة"، فدفع الشاب من كتفه للإبتعاد عنه في ردّة فعلٍ غير متوقعة. ولكن الشاب تابع التصوير وردّد عبارة "أنا بحبّك".

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ويحظى الفيديو إنتشاراً واسعاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتفاوتت الآراء بين من استنكر تصرفات الشاب بإعتبارها مستفزة، وبين من تعاطف معه لأنه يحبّ عمرو دياب.