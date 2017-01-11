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جماعة إندونيسية... ضمن الجماعات "الإرهابية"

publishing date: 11/01/2017 08:53:32
episodes
جماعة إندونيسية... ضمن الجماعات &quot;الإرهابية&quot;
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صنفت الولايات المتحدة أبرز جماعة إندونيسية موالية لتنظيم الدولة الإسلامية جماعة "إرهابية" وفرضت عقوبات على التنظيم الذي يضم مئات الأعضاء وتشمل تجميد أصولها في الولايات المتحدة.
 
واشارت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أمس الى إن جماعة أنصار الدولة هي منظمة "إرهابية عالمية" الأمر الذي يتيح للسلطات 
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الأميركية حظر تمويلها ومنع المواطنين الأمريكيين من التعامل معها.
 
واعتقل أعضاء في الجماعة في الشهور الأخيرة لحيازتهم متفجرات وللتخطيط لتفجيرات انتحارية في العاصمة وحولها.  
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