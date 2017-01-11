في مصر... تجميد أموال منظمة غير حكومية نسائية

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قررت محكمة جنايات في القاهرة الاربعاء تجميد اموال منظمة غير حكومية نسائية وأخرى حقوقية وكذلك تجميد الاموال مؤسسي المنظمتين، بحسب صحافي من فرانس برس حضر الجلسة.وقضت المحكمة بتجميد أموال منظمة "نظرة للدراسات النسوية" والاموال الشخصية لمؤسستها ومديرتها التنفيذية الناشطة مزن حسن و"المؤسسة العربية للاصلاح الجنائي" والاموال الشخصية لمؤسسها الناشط الحقوقي محمد زارع.واتخذ هذا القرار بناء على طلب قاضي التحقيق في القضية المعروفة اعلاميا ب "قضية التمويل الاجنبي" التي يواجه فيها عدد من منظمات المجتمع المدني ومؤسسيها اتهامات بتلقي تمويل من الخارج خلافا للقانون ابرزهم حسام بهجت وجمال عيد وهما مؤسسا "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" و"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان".