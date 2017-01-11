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منذ 17 ساعة
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ترامب: روسيا لم تحاول الضغط علي

publishing date: 11/01/2017 09:26:38
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ترامب: روسيا لم تحاول الضغط علي
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اعتبر الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب الاربعاء ان الطريقة التي تتم معاملته فيها تشبه ما حدث "ابان المانيا النازية" وذلك اثر الاتهامات غير المؤكدة بان اجهزة الاستخبارات الروسية جمعت وثائق تتضمن معلومات محرجة عنه.    
وكتب ترامب في تغريدة على تويتر قبل ساعات على اول مؤتمر صحافي يعقده منذ انتخابه "ان روسيا لم تحاول مطلقا ممارسة ضغوط علي. لا علاقة لي بروسيا. لا يوجد عقد ولا قروض ولا شيء على الاطلاق!".
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