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لماذا يوضع خاتم الزواج في البنصر؟

publishing date: 11/01/2017 09:16:17
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لماذا يوضع خاتم الزواج في البنصر؟
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يوضع خاتم الزواج في معظم البلدان حول العالم في بنصر اليد اليسرى.

 

لكن هل سألت نفسك يومًا ما السبب وراء ذلك؟ أو من أين أتت هذه العادة؟

 
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يعود أصل ارتداء العروسين للخاتم في البنصر إلى معتقد إغريقي وذلك لاتصال هذا الإصبع بشريان القلب مباشرة.

 

ويقول خبراء في مجال الايتيكيت الزوجية إنّه التحليل المنطقي الوحيد الذي يفسر ارتداء خاتم الزواج في هذا الإصبع.

 

أما الأزواج فيعتقدون أنّ الأمر مرتبط بالحب الأزلي الذي يجمعهم.

 

وبحسب موقع "Metro" البريطاني، لا يوجد أي قانون ينص على وجوب وضع خاتم الزواج في بنصر اليد اليسرى.

 

ويضيف الموقع "إن كان المرء يفضل يده اليمنى، فيمكنه وضع الخاتم في اليد اليمنى".

 

لكنّه يشير إلى أنّه لكل ثقافة تقاليد خاصة بها.

 
 
 
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