ما الذي خطف أنظار المشاهدين خلال خطاب أوباما الأخير؟

ألقى الرئيس الأميركي باراك أوباما خطاب الوداع في مدينة شيكاغو تحدّث خلاله عن السنوات التي أمضاها في البيت الأبيض.

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وشكر أوباما خلال خطابه هذا عائلته التي قدمت الدعم له طوال السنوات الـ8، معبّراً عن فخره بابنتيه ماليا وساشا.

وأكثر ما لفت روّاد موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال إلقاء أوباما الخطاب هو غياب ابنته الصغيرة ساشا عن حضور الحفل، فأطلقوا هاشتاغ #WhereisSasha

وصرّح مصدر مسؤول في البيت الأبيض بأن ساشا لم تحضر الخطاب بسبب امتحان في الصباح

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يُذكر أن مراسم تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب ستقام في 20 كانون الثاني الجاري.