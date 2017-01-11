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منذ 17 ساعة
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فلسطينيو 48 يصعّدون في وجه سياسة هدم البيوت

publishing date: 11/01/2017 09:30:40
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بدأ فلسطينيو 48 الاربعاء اضرابا عاما للاحتجاج على سياسة هدم المنازل بيد السلطات الاسرائيلية، بعد أن هدم الجيش 11 منزلا في بلدة عربية.  
  
واغلقت المحلات التجارية والمدارس ابوابها في المدن والبلدات العربية بعد هدم السلطات الثلاثاء 11 منزلا في بلدة قلنسوة العربية وسط اسرائيل، بحجة بنائها دون ترخيص.
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ودعت لجنة المتابعة العربية العليا التي تعد اعلى هيئة تمثل الاقلية العربية في اسرائيل الى اضراب الاربعاء.
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