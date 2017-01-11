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والد "بطل" ينقذ ابنته من محاولة اغتصاب

publishing date: 11/01/2017 09:41:06
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والد &quot;بطل&quot; ينقذ ابنته من محاولة اغتصاب
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أثنت الشرطة الألمانيّة على ما قام به أب لقبته بـ"بطل" بعدما أنقذ ابنته من شاب حاول اغتصابها، فسلّمه إلى السلطات.
 
وفي التفاصيل، تلقى الرجل الذي يبلغ من العمر 57 عامًا مكالمة من ابنته التي قالت له: "إنّ أحدهم يتبع خطواتي يا أبي...". فما كان على الوالد إلّا أن هرع إلى مكان الجريمة.
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ولدى وصوله شاهد الشاب وهو يهاجم ابنته ويدفعها من رصيف إلى آخر، ثم رمى بها أرضًا وبدأ بتمزيق ثيابها.
 
فهجم الوالد بقوة على الشاب وأمسك به ولكمه مرّات عدّة.
 
ثم اتّصل بالشرطة التي ما لبثت أن وصلت حتّى ألقت القبض على الشاب الذي تبيّن أنّه من أصول سوريّة.
 
وبحسب ما أفادت الشرطة، كان المهاجم الذي يبلغ من العمر 23 عامًا ثملًا وهو الآن قيد التحقيق.
 
أما الضحية فتم نقلها إلى المستشفي للمعالجة.
 
 
 
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