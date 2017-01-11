بالفيديو: كانت تتنزّه بالقرب من شلال متجمّد... عندما وقعت الكارثة!

يعشق الناس رؤية منظر الشلالات المتجمّدة الرائع، إلا أنهم قد لا يدركون مدى خطورتها.

وفي هذا السياق، أصيبت امرأة من مينيابوليس برأسها عندما كانت تتنزه بالقرب من شلال متجمّد، بعد أن سقطت قطعة من الجليد عليها.

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وفي التفاصيل، كانت الشابة جودي باكوك تلتقط صورًا للشلال من بعيد وتصوّر مقاطع فيديو، وإذ بها ترى الكارثة تقع.

وقد استطاعت من خلال عدسة كاميرتها أن توثّق اللحظة التي أصيبت خلالها السيدة برأسها. ويذكر أن هذه الأخيرة كانت ضمن مجموعة خلف الشلال أي ضمن المنطقة المحظورة عندما وقعت قطعة الجليد على رأسها.

إليكم الفيديو:



