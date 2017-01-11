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كهرباء لبنان: تمديد عزل مخرجي سركيس حمدون ووكرم الأخرس

publishing date: 11/01/2017 10:02:22
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كهرباء لبنان: تمديد عزل مخرجي سركيس حمدون ووكرم الأخرس
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أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان اليوم عطفا على بيانها السابق تاريخ 10/12/2016، عن "تمديد عزل مخرجي "سركيس حمدون" و"وكرم الأخرس" في دائرة طرابلس لغاية تاريخ 13/1/2017 من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الرابعة بعد الظهر، وذلك من أجل تأهيل جزء من المخرجين.
وبالتالي، فإن التيار الكهربائي سوف ينقطع خلال فترة العزل المذكورة أعلاه عن المناطق التي تتغذى من هذين المخرجين لا سيما منطقة المنية ومحيطها".
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