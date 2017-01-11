سويسرا تبرم معاهدة لتبادل البيانات مع أميركا تتماشى مع اتفاق أوروبي

أعلنت الحكومة السويسرية الأربعاء ان سويسرا أبرمت معاهدة بشأن تبادل البيانات الشخصية مع الولايات المتحدة تتماشى مع اتفاق وقعته واشنطن مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي بهدف ضمان خصوصية بيانات الأوروبيين.

وبموجب اتفاق درع الخصوصية الذي دخل حيز التنفيذ في آب وافقت الولايات المتحدة على تقليص عملية جمع البيانات والإطلاع على بيانات الأوروبيين المخزنة على خوادم أمريكية بسبب مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن خصوصية البيانات وبرامج المراقبة الأمريكية واسعة النطاق.

وجاءت المعاهدة بعد أن ألغت أعلى محكمة أوروبية اتفاقا سابقا يحمل اسم المرفا الآمن في أكتوبر تشرين الأول 2015 الأمر الذي ترك آلاف المؤسسات تتخبط في محاولة لإيجاد سبل قانونية لتقديم بيانات بشأن معاملات تتراوح من بطاقات الائتمان إلى السفر والتجارة الإلكترونية التي تشكل جزءا من حركة التجارة عبر الأطلسي بمليارات الدولارات.