المصروفون من مؤسسة الحريري: لإعادة النظر في القرارات

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أفادت لجنة متابعة حقوق المصروفين من مؤسسة "رفيق الحريري"، في بيان، أنها عقدت اجتماعا تدارست خلاله ما أقدمت عليه إدارة المؤسسة من صرف موظفين، "منتهجة سياسة غير شفافة تمثلت بعمليات صرف كيدية واستنسابية تجاه الزملاء، من دون مراعاة سنوات الخدمة التي ضحوا بها لإعلاء شأن هذا الصرح، والتي تتخطى تقريبا الـ30 عاما".وتقرر درس جملة من التحركات "للمطالبة بإعادة النظر في قرارات الصرف، والإسراع في تعديل قيمة التعويضات اللاحقة في هذا السياق، والتي تعتبر مجحفة حاليا بحق المصروفين".واعتبر البيان أن "عمليات الصرف اعتمدت سياسة غير شفافة، والذريعة الواهية للادارة في كتاب الصرف هي أن السبب يعود للظروف الاقتصادية العامة والظروف المالية الخاصة"، وأشار الى أن "المصروفين من القدماء في المؤسسة والمضحين طيلة الفترة الماضية، خصوصا بعد جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وعدوان 2006".