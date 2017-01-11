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بالفيديو: "كرّس حياته" للبيئة... لن تصدّقوا ماذا فعل!

publishing date: 11/01/2017 10:10:04
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بالفيديو: &quot;كرّس حياته&quot; للبيئة... لن تصدّقوا ماذا فعل!
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 قام رجل هندي يدعى جاداف بايانغ بزرع أشجار على مساحة 550 هكتارًا (5.5 كيلومترًا) لإعادة النظام البيئي لجزيرة جابولي حيث يقطن.

 
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وكانت التغيرات المناخية قد حوّلت الجزيرة إلى أرض قاحلة إلى أن قرر جاداف البدء بزراعة الأرض بمفرده في عام 1979 عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا.

 

وعادت الحيوانات والطيور من مختلف أنواعها إلى الغابة بعد ان كانت قد هجرتها، ومن هذه الحيوانات الأفيال والنمور ووحيد القرن وغيرها.

 

وقال جاداف في مقابلة تلفزيونية له إن عملية زرع الأشجار كانت تستغرق وقتًا طويلاً لكن الأمر بات سهلاً مع الوقت لأنه يأخذ الفروع والبذور من الأشجار نفسها.

 
وأضاف جاداف أنه سيكمل مسيرته في التشجير حتى مماته آملاً أن يستطيع تشجير الجزيرة بأكملها، داعياً الناس إلى الامتناع عن قطع الأشجار.
 
 
 
 
 
 
 
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