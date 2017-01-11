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تسجيل مصور يظهر رهينة ألمانيا خطف في ت2

publishing date: 11/01/2017 10:30:25
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تسجيل مصور يظهر رهينة ألمانيا خطف في ت2
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نشر مؤيدون لداعش تسجيلا مصورا يظهر رهينة ألمانيا يعتقد أن مسلحي جماعة أبو سياف الإسلامية الفلبينية خطفوه في تشرين الثاني.
  
ويظهر التسجيل المصور الرجل الألماني وهو يرتدي سترة برتقالية ويقف في قبر حفر حديثا ووراءه مسلحون مقنعون يرتدون ملابس سوداء ويتحدثون العربية وهددوا بالانجليزية الحكومة الألمانية وخلفهم علم تنظيم داعش الأسود.
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وأعلنت فصائل عدة تابعة لأبو سياف مبايعتها لتنظيم داعش منذ 2014. 
 
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