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إيران اير تتسلم أول طائرة ايرباص منذ رفع العقوبات

publishing date: 11/01/2017 10:22:19
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إيران اير تتسلم أول طائرة ايرباص منذ رفع العقوبات
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تسلم رئيس شركة الخطوط الجوية الإيرانية (إيران اير) اليوم الأربعاء أول طائرة غربية جديدة تحصل عليها البلاد بموجب اتفاق لرفع العقوبات الدولية عن طهران ووصف هذا اليوم بأنه "يوم مشرق" للسلام والصداقة بين إيران وأوروبا ويوم تاريخي للطيران في البلد البالغ تعداد سكانه 80 مليون نسمة.

 

 

ووجه رئيس مجلس إدارة الشركة فارهاد بارفاريش دعوة إلى رئيس شركة ايرباص  للتوجه إلى طهران على متن الطائرة الجديدة طراز A321  التي طليت بشعار الشركة حيث تخطط الشركة للاحتفال بوصول الطائرة للانضمام إلى أسطولها يوم الخميس.

 

 والطائرة البالغ عدد مقاعدها 189 مقعدا هي الأولى من مئة طائرة طلبتها إيران من ايرباص بعد اتفاق جرى التوصل إليه في 2015 بين طهران وقوى دولية لرفع العقوبات المرتبطة ببرنامج إيران النووي عن طهران مقابل فرض قيود على البرنامج.

 كما طلبت الشركة 80 طائرة من بوينج.

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