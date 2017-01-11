الخطوط الجوية القطرية تكشف عن أضخم العروض في مهرجان السفر 2017

عروض رائعة تشمل تذكرة المرافق و سفر الأطفال مجاناً و العديد من العروض المذهلة على شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية

من 9 وحتى 16 يناير 2017



أكثر من 500 جائزة مذهلة



عروض أخرى متوفرة من الشركاء الرئيسيين فيزا, و فنادق أكور

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09 يناير 2017

الدوحة ،قطر – تعود الخطوط الجوية القطرية بإطلاق عروض مهرجان السفر لعام 2017، وتدعو الناقلة القطرية المسافرين للاستفادة من العديد من العروض الرائعة المتوفرة عبر شبكة وجهاتها على أفضل درجة رجال أعمال في العالم و على الدرجة السياحية، بالإضافة إلى خصومات خاصة لتذكرة المرافق و حجز المجموعات** و عرض سفر الأطفال مجاناً *. ويسري مهرجان السفر من الخطوط الجوية القطرية من 9 و حتى 16 يناير 2017.

وسيحصل ملايين المتابعين الخطوط الجوية القطرية على شبكات التواصل الاجتماعية على فرص المشاركة في مسابقة البحث عن الكنز لفرصة الفوز على التذكرة الذهبية التي تتيح للفائز الحصول على تذكرة مجانية للسفر إلى أحد وجهات الخطوط الجوية القطرية، وسيتم إطلاق المسابقة على صفحات الخطوط الجوية القطرية في الفيسبوك و انستجرام و تويتر.

ولمسافرين الخطوط الجوية القطرية هناك خيارات أكثر لزيارة وجهات الناقلة الجديدة لعام 2017 مع إطلاق أوكلاند في نيوزلندا و كانبرا في أستراليا و دبلن في إيرلندا و لاس فيجاس في الولايات المتحدة الأمريكية و ريو دي جانيرو في البرازيل و سانتياجو في شيلي وذلك من خلال عروض مهرجان السفر على الدرجة السياحية و درجة رجال الأعمال مع السفر بين 11 يناير وحتى 15 ديسمبر 2017 إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم في الشرق الأوسط و أوروبا و شرق أسيا و أفريقيا.

ويمكن للمسافرين استكشاف دبي ابتداءً من 245 دولار أمريكي و الاستمتاع في الصيف في الشرق الأقصى في بانكوك ابتداءً من 585 دولار أمريكي زيارة جوهانسبرغ ابتداء من 890 دولار أمريكي ويمكن للمسافرين حجز تذاكرهم عبر موقع الخطوط الجوية القطرية qatarairways.com.qa أو عبر وكيل السفر المعتمد.

ولأول مرة منذ إطلاق مهرجان السفر وبالشراكة مع فيزا أحد رواد الخدمات المالية تقدم الخطوط الجوية القطرية لحاملي بطاقات فيزا خصومات إضافية تصل حتى 15 في المئة على الرحلات. ويمكن للمسافرين أيضاً الاستفادة من شراكة الناقلة القطرية مع فنادق أكور والتي ستمكن المسافرين من الحصول على خصم 10 في المئة عند القيام بحجز الفندق من خلال موقع الخطوط الجوية القطرية.

وقال رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية الدكتور هيو دونفلي:" أصبح مهرجان السفر للخطوط الجوية القطرية أحد المناسبات المنتظرة لما يقدمه من عروض و خصومات خاصة للمسافرين. واني سعيد جداً بالإعلان عن النسخة الثالثة من هذا المهرجان . وتعتبر بداية السنة الجديدة فرصة رائعة للتخطيط للرحلات هذه السنة والذي سيمكن المسافرين من الحصول على عروض رائعة للسفر عبر شبكة الخطوط الجوية القطرية."

" ويستمكن المسافرين من الحصول على الفرصة في الحصول على ترقية مجانية لدرجة رجال الأعمال او الاستفادة من الخصومات الخاصة عند الحجز للمجموعات – حيث يشجع عرضنا هذا مسافرينا الأعزاء من السفر مع العائلة والأصدقاء."

وسيحصل أعضاء نادي الامتياز على الفرصة في مضاعفة Qmiles عند الحجز خلال فترة العرض، والفرصة للفوز بعدة جوائز منها الترقية إلى أفضل درجة رجال أعمال في العالم بالإضافة لحصول أعضاء نادي الامتياز من حاملي العضوية الذهبية و الفضية على 100،000 Qmiles و الدخول إلى صالة المها بالإضافة إلى قسائم تسوق من الأسواق الحرة – قطر و المنتجع الصحي في فندق المطار ويمكن للمسافرين أيضاً الاستفادة من العروض الرائعة بالشراكة مع القطرية للعطلات.

و سيوفر مهرجان السفر للخطوط الجوية القطرية الفرصة لتجربة السفر مع خطوط الطيران الحاصلة على عدة جوائز عالمية مرموقة منها جائزة أفضل خدمة موظفين في الشرق الأوسط و أفضل درجة رجال أعمال في العالم 2016 و أفضل صالة رجال أعمال في العالم من سكاي تراكس بالإضافة إلى جوائز أفضل درجة رجال أعمال وصالة درجة رجال أعمال في حفل جوائز بزنس ترافلر.



هذا و قد أعلنت الناقلة القطرية مؤخراً عن عدد من الإضافات لتحسين تجربة المسافرين و منها تقديم باقة العناية الشخصية الجديدة لمسافرين درجة رجال الأعمال من بريكس و استيلو مونتو فابيانو بالإضافة إلى باقات الأطفال من هاسبرو للمسافرين الصغار.



ويمكن للمسافرين التوقف في الدوحة من خلال تأشيرة الترانزيت المجانية التي تمكن للمسافرين زبارة الدوحة والاستمتاع بالتسوق و لمدة تصل حتى 96 ساعة – تتوفر التأشيرة فقط لمسافرين الخطوط الجوية القطرية للمزيد من المعلومات يرجى زيارة http://www.qatarairways.com/us/en/qatar-transit-visa.page



