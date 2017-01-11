الكاميرون تعلن قتل "مئة" من بوكو حرام

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أعلن المتحدث باسم الحكومة ان الجيش الكاميروني قتل "نحو مئة" من جهاديي بوكو حرام وحرر "مئات الرهائن" منذ بدأ في كانون الاول عملية واسعة النطاق لا تزال مستمرة في نيجيريا.واشار عيسى تشيروما بكاري مساء الثلاثاء للتلفزيون العام الى ان حصيلة هذه العملية هي "مئة ارهابي تم قتلهم واعتقال ثلاثين مقاتلا وتسليمهم للقوات النيجيرية وتحرير مئة رهينة وتسليمهم" لنيجيريا.وتعذر تاكيد هذه المعلومات لدى مصدر مستقل.