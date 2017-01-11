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بالصورة – ضبط بودرة بيضاء وحشيشة ومواد كيميائية وأجهزة اتصال في بريتال

publishing date: 11/01/2017 10:44:02
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بالصورة – ضبط بودرة بيضاء وحشيشة ومواد كيميائية وأجهزة اتصال في بريتال
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دهمت قبل ظهر اليوم قوة من مديرية المخابرات بمؤازرة وحدات الجيش المنتشرة في محلة بريتال - بعلبك، منزل المطلوب محمد حسين ملحم مظلوم من دون العثور عليه، وضبطت داخله نحو 5 كلغ من البودرة البيضاء، 194 كلغ من مادة حشيشة الكيف، وكمية من الغالونات تحتوي على مواد كيميائية تستعمل لتصنيع المخدرات، بالإضافة الى عدد من أجهزة الاتصال والكاميرات وكمية من الأوراق النقدية العراقية، بحسب ما اعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه.


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تم تسليم المضبوطات الى المرجع المختص".

 
 
 
 
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