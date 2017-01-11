7 قتلى في بلغاريا و65 في أوروبا... بسبب الصقيع

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أدت موجة الصقيع السائدة منذ أسبوع في أوروبا الى مقتل 7 أشخاص في بلغاريا، بحسب أرقام جديدة للاعلام المحلي الاربعاء، ما يرفع حصيلة ضحاياها في أوروبا الى أكثر من 65 قتيلا.وأوقعت هذه الموجة آخر ضحاياها الثلاثاء مع وفاة زوجين خمسينيين نتيجة التسمم باول اوكسيد الكربون المنبعث من حطب سيئ الاشتعال في قرية جنوب البلاد. وكان اول الضحايا مهاجرين عراقيين اردت بهما عاصفة ثلجية في 6 كانون الثاني.وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الصقيع في اوروبا الى 65 شخصا على الاقل في اسبوع، غالبيتهم في بولندا.