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باب الحارة 8
بتحلى الحياة
توب شيف
جنون الحب
رامز قرش البحر
رحلة جبل
زي الورد
ستايل
سكووب مع ريا
صدفة
عبدو وعبدو
عطر الشام
للحب وجهٌ أخر
مرتي و أنا
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2016 FIBA Asia U18 Championship
Dubai Basketball Championship 2013
FLB
Futsal
Henri Chalhoub Basketball Tournament
Inside Game
Jet Ski
Lebanese Basketball League
Lebanese Basketball League 2013-2014
Lebanese Basketball League 2014-2015
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بطولات الإتحاد اللبناني للتنس 2016
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أخبار دولية
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7 قتلى في بلغاريا و65 في أوروبا... بسبب الصقيع
publishing date: 11/01/2017 10:43:06
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أدت موجة الصقيع السائدة منذ أسبوع في أوروبا الى مقتل 7 أشخاص في بلغاريا، بحسب أرقام جديدة للاعلام المحلي الاربعاء، ما يرفع حصيلة ضحاياها في أوروبا الى أكثر من 65 قتيلا.
وأوقعت هذه الموجة آخر ضحاياها الثلاثاء مع وفاة زوجين خمسينيين نتيجة التسمم باول اوكسيد الكربون المنبعث من حطب سيئ الاشتعال في قرية جنوب البلاد. وكان اول الضحايا مهاجرين عراقيين اردت بهما عاصفة ثلجية في 6 كانون الثاني.
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وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الصقيع في اوروبا الى 65 شخصا على الاقل في اسبوع، غالبيتهم في بولندا.
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