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بعد تحذير وزير الاشغال من خطورة الوضع بالمطار نتيجة النورس عالكوستابرافا ومصب الغدير لازم يصير في حل لسلامة الطيران، بس شو هو الحل؟ شاركونا آراءكم على هاشتاغ #النورس_للطيران

publishing date: 11/01/2017 10:52:26
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بعد تحذير وزير الاشغال من خطورة الوضع بالمطار نتيجة النورس عالكوستابرافا ومصب الغدير لازم يصير في حل لسلامة الطيران، بس شو هو الحل؟ شاركونا آراءكم على هاشتاغ #النورس_للطيران
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