ريفي يصرح عن امواله

تقدَّم اللواء أشرف ريفي الى رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان بتصريحٍ عن أمواله المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجته وأولاده كوزير سابق للعدل أُسوةً بما فعله قبل تولِّيه وزارة العدل وكما فعل قبل تولِّيه قيادة قوى الأمن الداخلي وبعد إنتهاء ولايته، وذلك عملاً بأحكام المادة 45 من قانون الإثراء غير المشروع الرقم 1999/154 .

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ويأتي هذا التصريح تطبيقاً لقانون الإثراء غير المشروع كما ينسجم إعلانه مع إقتراح القانون الذي تقدم به ريفي كوزير سابق للعدل لتعديل هذا القانون لجعل التصريح عن الأموال والممتلكات غير سري وقابلاً للنشر وغير خاضع لموجب السرية ضمن المؤسسة أو الجهاز الذي ينتمي الى ملاكه مقدِّم التصريح.

وجاء في مضمون التصريح :

"إسم مقدِّم التصريح : اللواء أشرف ريفي تاريخ ومحل ولادته ورقم سجله : طرابلس – الحديد – 282 – 1/4/ 1954 أسماء زوجه وأولاده القاصرين : الزوجة : المحامية سليمة أديب إبنة المرحوم القاضي عبد الرزاق أديب الأولاد الراشدون : أحمد وكريم البنات القاصرات : أمل وهناء الوظيفة التي كان قد شغلها أو التي عُين فيها : وزير العدل تاريخ انتهاء العمل: 18/12/2016 بموجب المرسوم رقم 1 الصادر بتاريخ 18/12/ 2016 أي تاريخ قبول إستقالة الحكومة. - عنوانه الكامل مع بيان رقم الهاتف: * العنوان: طرابلس / الميناء / طريق الميناء / بناية الكاميليا - الطابق / 11/ مقابل سنترال الميناء / * هاتف ثابت: 201030/06 * هاتف خلوي: 221133/03 - الأموال المنقولة وغير المنقولة والأعيان المنقولة ومختلف الذمم والعقود المالية التي يملكها وزوجه وأولاده القاصرين مع ذكر رقم كل عقار والمنطقة العقارية: * العقارات: - 2400 سهم من العقار رقم 735 بساتين الميناء كناية عن شقة سكنية في الطابق الاول من بناية الكاميليا (حق رقبة) وهذه الشقة تقيم فيها والدتي الأرملة (حق استثمار). - 1200 سهم من المقسم رقم 25 من العقار رقم 735 بساتين الميناء, وهو كناية عن المنزل الذي أقيم فيه مع أفراد عائلتي والكائن في بناية الكاميليا طريق الميناء الطابق رقم 11 سنترال الميناء. أما الحصة المتبقية من هذا العقار والبالغة 1200 سهم فهي مسجلة بإسم زوجتي السيدة سليمة أديب. - 1200 سهم من العقار 383 منطقة مجدليا العقارية, مسجلة بإسم زوجتي السيدة سليمة أديب, وقد آلت هذه الأسهم إليها بنتيجة توزيع والدتها السيدة علا عدره لأملاكها على أولادها. - 375 سهم من العقار رقم 632 منطقة بساتين طرابلس العقارية مسجلة بإسم زوجتي السيدة سليمة أديب, وقد آلت هذه الأسهم إليها بنتيجة توزيع والدتها السيدة علا عدره لأملاكها على أولادها. - 2400 سهم من العقار رقم 3158 في المقسم 8 بلوك أ عبارة عن مكتب عائد لزوجتي السيدة سليمة أديب. - 2400 سهم في المقسم رقم 14 من العقار رقم 2555 بساتين طرابلس وهو عبارة عن مكتب خاص لي. * الأموال المنقولة: * السيارات والآليات وهي: سيارة من نوع هوندا عائلية (ميني فان) طراز أوديسي صنع 2011 مسجلة بإسم زوجتي - سيارة من نوع تويوتا كورولا تاريخ الصنع 2016(بإسم ابنتي أمل ريفي). - سيارة من نوع تويوتا كورولا تاريخ الصنع 2016 مسجلة بإسمي. *المصاغ والمجوهرات: - كمية من المجوهرات العائدة لزوجتي وهي لإستعمالها الشخصي فقط. - زوجتي تملك حصة في شركة أديبكو مع شقيقيها (منح ومحمد أديب ) والمتخصصة في مجال البناء. * حسابات مصرفية: - حساب توفير مشترك بإسمي وبإسم زوجتي في بنك البحر المتوسط, وتبلغ قيمة هذا الحساب 230,737 مائتين وثلاثون ألف وسبعمائة وسبعة وثلاثون دولار أميركي. - حساب توفير بإسمي في بنك سوسيتيه جنرال, بقيمة 306,352 ثلاثمائة وستة ملاين وثلاثمائة وإثنين وخمسون ألف ليرة لبنانية. - حساب مشترك بإسمي وبإسم زوجتي في بنك سوسيتيه جنرال بقيمة 16,000 ستة عشر ألف دولار أميركي. - حساب توطين الراتب في بنك سوسيتيه جنرال في لبنان ويستعمل فقط لقبض الراتب الشهري ولا يحتوي على مبالغ ذات قيمة. - حساب تسديد فواتير الهاتف الخليوي في بنك سوسيتيه جنرال, طرابلس مخصص لدفع قيمة هذه الفواتير. - حساب بإسم زوجتي السيدة سليمة أديب في فرنسبنك الميناء والبالغة قيمته 326,869 ثلاثمائة وستة وعشرون ألف وثمانية وتسعة وستون دولار أميركي. - حساب بإسم زوجتي السيدة سليمة أديب في فرست ناشيونال بنك الجميزات والبالغة قيمته 67,461,000 ل.ل. سبع وستون مليوناً وأربعمائة وواحد وستون ألف ليرة لبنانية. * حسابات توفير خاصة بأولادي مفصلة كما يلي: أ - في بنك البحر المتوسط: - حساب توفير لإبنتي أمل بمبلغ 13,377 ثلاثة عشر مليون وثلاثمائة وسبعة وسبعون ألف ليرة لبنانية. - حساب توفير لإبنتي هنا بمبلغ 13,377 ثلاثة عشر مليون وثلاثمائة وسبعة وسبعون ألف ليرة لبنانية. ب - في بنك سوسيتيه جنرال - حساب توفير لإبنتي أمل بمبلغ 17,323,000 سبعة عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون دولار أميريكي. - حساب توفير لإبنتي هنا بمبلغ 17,323,000 سبعة عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون دولار أميركي".