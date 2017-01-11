طزٌّ فيكم أيها اللبنانيون

كلّ الذي يسمعه اللبنانيون عن قانونٍ جديدٍ وعصريٍ للانتخابات القادمة كذبٌ بكذب.

اعذرونا أيها السياسيون على وقاحتنا فأنتم بلَغتمْ في حدود الكذب والدجل والاحتيال ما يستوجب منّا الوقاحة ،لنقول لكم : انتم الزعماء المهيمنون تحديدا على سائر قطعان النواب الغنم ،أنتم تحديدا لا صدق لديكم ولا شهادة ولا قسم...

لقد فلقتمونا بمعلّقاتكم عن التمسك بتحديث قانون الانتخاب وعن دفن قانون الستين ناهيكم عن المطالعات التي قدّمتموها في مجلس النواب .

فلقتمونا فما بقي واحدٌ منكم إلا وتنصّل من عار قانون الستين وشهد بانه كان وما زال مع قانون جديد يخرج البلاد من ربقة الطغمات المسيطرة ويفتح آفاقا للشبيبة في لبنان العهد الجديد...

أهلا أهلا ....ذاب الثلج وبان المرج ....وأتت الساعة الفضّاحة فها انتم تنقلبون فئة خلف فئة على أعقابكم وتلحسون ألسنتكم ...وطزٌّ في الشعب اللبناني...

وليد بك هو الحل وهو الملجأ وهو البرداية ....

أصبحتم حريصين على الكيانية فلا يجوز أن يغضب وليد بك ،كأن أي قانون آخر سيأتي بنواب غير دروز...

نعم غير دروز اذا لم يولدوا من رحم عمود السما السابع وليد بك جنبلاط....

جميعكم أخذتموه برداية والبك يضحك لأنه يدرك أن جميعكم تخشون من النسبية وجميعكم تكذبون....

فيا أيها اللبنانيون ...في بداية العهد الجديد نقدم لكم جميعكم التحية من قبلنا نحن أمراء القبائل قائلين: طزٌّ فيكم

وبناء عليه نقول للناس : إمّا أن تنهضوا وتقاوموا وترفضوا عار الستين القادم حتما....

وإماّ ...فطزٌّ فيكم تليق بكم.