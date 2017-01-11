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مطلوب عاملات نظافة للمنازل... شرط العمل من دون ملابس!

publishing date: 11/01/2017 06:38:21
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مطلوب عاملات نظافة للمنازل... شرط العمل من دون ملابس!
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انتشر عبر فيسبوك إعلان لطلب موظفين في مانشيستر أثار ضجّة عارمة بين رواد الانترنت.

ويشترط هذا الإعلان بأن تنظّف الموظفة المنازل عارية تماماً كي تحصل على مبلغ 54.49 دولاراً لكل ساعة.

وقد نُشر الخبر عبر صفحة Manchester Evening News على فيسبوك من خلال جملة " نبحث عن عاملات نظافة عراة، لإزالة الغبار، تنظيف الأرضية، الاهتمام بالنباتات، توضيب الأسرة، تنظيف الملابس بالإضافة إلى تنظيف النوافذ...".
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يُشار إلى أنّ شركة التنظيفات المختصّة في هذا السياق هي Naturist Cleaners وقد بدأت عملها منذ عامين تقريباً في لندن وتوسعت لتصل إلى مانشستر.

ويذكر أن السبب الذي دفع بالشركة الى طلب عاملات نظافة عاريات هو إيمان القيمين عليها بحرية الجسد.

الجدير ذكره، أنّ شركة التنظيفات هذه تشترط على أرباب المنازل عدم المسّ بأجساد الفتيات وعدم تصويرهن تحت طائلة الملاحقة القانونية.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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