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بالفيديو: شاب يدفع امرأة سبعينيّة على كرسيها المتحرّك نحو سكّة القطار!

publishing date: 11/01/2017 10:55:19
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بالفيديو: شاب يدفع امرأة سبعينيّة على كرسيها المتحرّك نحو سكّة القطار!
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التقطت عدسة كاميرا المراقبة لحظة دفع خلالها رجل مجهول امرأة على كرسي متحرك باتجاه سكّة حديد في محطّة قطار بولنديّة.

وفي التفاصيل، ظهرت في الفيديو السيّدة البالغة من العمر 72 عاماً وهي تتعرّض لأبشع أنواع التعنيف وهي على كرسيها المتحرّك.

ولكن لحسن الحظ شاهد شابان الحادثة فهرعا لمساعدة المسنّة وتحريرها من عنف الشابّ.
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وقد نُقلت السيّدة السبعينيّة إلى المستشفى فوراً لتتلقى العلاج اللازم. وفي مقابل ذلك ألقت الشرطة القبض على الشابّ كما تمّ عرضه على اختصاصيين في علم النفس للتأكد من جهوزيته للمثول أمام المحكمة.

وقد قيل إنّ السيّدة كانت قد تعرّفت على الشابّ الثلاثينيّ في اليوم نفسه وعرض عليها هذا الأخير أنّ يساعدها لتصعد إلى القطار في مدينة Leszno.


 
 
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