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شابّة حاولت تهريب حبيبها من السجن بطريقة خارجة عن المألوف!

publishing date: 11/01/2017 10:58:29
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شابّة حاولت تهريب حبيبها من السجن بطريقة خارجة عن المألوف!
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حاولت شابّة تُدعى Antonieta Robles Saouda تهريب حبيبهاIbrain Jose Vargas Garcia من السجن بطريقة فريدة جداً.

وفي التفاصيل، زارت الشابّة حبيبها في سجنJose Antonio Anzoategui، شمال شرق فنزويلا وحاولت  تهريبه من خلال نقله داخل حقيبة سفر زهرية.

إلّا أنّ الشابّة أثارت الشكوك عندما لاحظ الحراس أنّها تنقل الحقيبة بصعوبة، فأمروا بالتفتيش، عندها اكتشفوا فعلتها فأعادوا الشابّ إلى زنزانته وتم توقيفها.
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Man hidden inside the luggage

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