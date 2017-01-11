بعد تحدي دلو الثلج والمانيكان... تحدٍ خطير يغزو الانترنت!

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انتشرت صيحة تحدي دلو الثلج منذ سنة تقريباً ومن ثمّ تحديّ المانيكان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلّا أنّ تحدياً جديداً هو الأخطر من نوعه يغزو الانترنت!وسُمي التحدي بـ "تكسير الطاولات" أو T.B.C وهو يقضي بقفز الشخص باتجاه طاولة، سيارة أوّ كرسي بهدف كسرها!وقد استوحيت هذه الصيحة من دبليو دبليو إي وتم إنشاء صفحة لـ T.B.C على فيسبوك في أيار الماضي فحظيت بـ 50 ألف متابع ونُشر عليها الكثير من الفيديوهات.وفي سياق متصل، أشار اختصاصيون في المجال الطبيّ إلى أنّ هذا التحدي قد يسبب الإعاقات والكسور وقد يؤدي أيضاً إلى الوفاة.إليكم الفيديو: