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بالفيديو: المكياج حوّل هذه الشابّة إلى نجمة على الانترنت... إليكم التغير الجذري!

publishing date: 11/01/2017 11:23:47
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بالفيديو: المكياج حوّل هذه الشابّة إلى نجمة على الانترنت... إليكم التغير الجذري!
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ يظهر قدرة خارقة للمكياج في إخفاء الشوائب وإظهار جمال النساء.

وفي التفاصيل، فاجأت خبيرة التجميل والشعر الروسيّة غوهار أفيتيسيان البالغة من العمر 22 عاماً ملايين الناس من خلال فيديو نشرته على انستغرام، لزبونتها التي تعاني من مشكلة حبّ الشباب بعدما أخفت كلّ الشوائب في وجه الشابّة وحوّلتها إلى حسناء جميلة جداً.
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واللافت أنّ خبيرة التجميل ارتكزت على مصحح البشرة الأخضر لإخفاء البثور كما استخدمت أيضاً البرايمر للحصول على بشرة صافية.

إليكم الفيديو الذي شوهد 1.4 مليون مرّة على فيسبوك:

 
 
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