بالصورة: سهم اخترق رأسه أثناء رحلة صيد... لكنّه نجا!

نقلت مواقع إخباريّة عدّة من بينها موقع الدايلي مايل البريطاني خبرًا مفاده أنّ سهمًا اخترق رأس رجل من أذنه اليسرى إلى اليمنى أثناء رحلة صيد للأسماك في منطقة الباهاما في أميركا الشمالية.

وتم تداول صورة هذا الرجل بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالات التعليقات عليها.

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وفي الصورة يظهر الرجل مسلتقيًا في المستشفى كما يظهر بوضوح السهم الذي اخترق رأسه.

وبحسب الموقع البريطاني، لقد نجا صياد السمك المحظوظ بأعجوبة بعدما خضع لعمليّة جراحيّة لإزالة السهم من رأسه.

وقال الأطبّاء "لو أنّ السهم اخترق رأسه أعلى بمليمترات قليلة لربما فقد حياته".

هذا واستغرب الآلاف من رواد الانترنت نجاة الرجل، في حين انتقد البعض صيد السمك بواسطة السهام.

والجدير بالذكر أنّه لم تصدر أي تقارير طبيّة لإثبات ما حصل.