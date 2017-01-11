لهذه الأسباب لا ترموا قشور البصل أبداً!

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نستخدم البصل كثيراً في مأكولاتنا ولكننا نرمي قشوره من دون أدنى تفكير في الفوائد التي تحملها! في ما يلي أبرزها:تخفض مستويات الكوليستيرول.تساعد في الحفاظ على مستويات معتدلة لضغط الدم.تعالج الاكتئاب وتمنح الفرد طاقة إيجابيّة.تحارب حساسيّة البشرة وتحميها من الفيروسات.تحدّ من الالتهابات كما تقي من الإصابة بها أيضاً.تُعزز نمو الشعر بسبب غناها بالكبريت والكولاجين.وللاستفادة من هذه القشور إليكم هذه الاستخدامات:الطريقة الأسرع والأسهل لإضافة قشور البصل إلى نظامكم الغذائيّ هي في وضع القليل منها في الحساء أو الصلصة على النار بغية الحصول على الفوائد على أنّ يتم إزالتها قبل الأكل.بإمكانكم أيضاً تحضير شاي من هذه القشور من خلال وضعها في وعاء من المياه المغلية ثمّ شرب السائل كلّ مساء.لعلاج تشنجات الساقين، ضعوا قشور البصل في المياه لمدّة 20 دقيقة ثمّ صفّوا المياه من خلال قماشة نظيفة واشربوها يومياً حتى تلاحظوا اختفاء الوجع.بالإضافة إلى الفوائد الصحيّة، لهذه القشور فوائد جماليّة أبرزها أنّها تُستخدم لصبغ الشعر طبيعيّاً. وتقضي هذه الطريقة بغلي 40 غراماً من قشور البصل في كوب من المياه لنصف ساعة تقريباً أيّ حتى تصبح المياه المغلية متماسكة قليلاً. ثمّ يتم تصفية المياه وتضاف إلى الشامبو عند الاستخدام للحصول على لمعان ذهبي لا يضاهى.وفي حال كنتم تعانون من أيّ مرض جلديّ افركوا قشور البصل مكان الإصابة بلطف قبل غسلها بالصابون يومياً حتى تلاحظوا الفرق.