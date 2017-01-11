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فيديو خرافي : "روح شريرة" تلاحق طفلة وترعبها!

publishing date: 11/01/2017 11:45:48
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فيديو خرافي : &quot;روح شريرة&quot; تلاحق طفلة وترعبها!
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انتشر فيديو التقطته كاميرا المراقبة في أحد المنازل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حركة غريبة تلاحق طفلة، قيل إنّها روح شريرة!

وفي التفاصيل، وضع والد الطفلة كاميرات في كل أنحاء المنزل بعدما شكت صغيرته من أمور غريبة تخيفها جداً.

وتظهر الطفلة في الفيديو وهي تلعب على الأرض فيما لعبتها الصغيرة تحرّك رأسها بطريقة مرعبة جداً. ثم في مقطع آخر في الفيديو، ظهرت الطفلة وهي ترسم على الأوراق إلى أن تفاجأت بوقوع الأوراق والأقلام عن الطاولة.
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يُشار إلى أنّ الفيديو صُور في أيلول الماضي لكنّه اجتاح الانترنت هذا الأسبوع بعدما نشره والد الطفلة على فيسبوك.

وقد شوهد الفيديو أكثر من 5 مليون مرّة على صفحة اسبانية عبر فيسبوك اسمها La Otra Dimensión.

والجدير ذكره، أنّ الفيديو نال تعليقات كثيرة إذّ اعتبره البعض مركبّاً وخرافياً للغاية.

شاهدوه واحكموا بأنفسكم:

 
 
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