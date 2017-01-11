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حركة حماس اخترقت هواتف عشرات الجنود الاسرائيليين

publishing date: 11/01/2017 11:40:29
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حركة حماس اخترقت هواتف عشرات الجنود الاسرائيليين
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 اعلن الجيش الاسرائيلي الاربعاء ان حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة تمكنت من اختراق هواتف ذكية لعشرات الجنود بعد استخدام حسابات وهمية لفتيات جميلات.

 

 

وقال مصدر عسكري اسرائيلي انه عبر استخدام حسابات وهمية على موقع فيسبوك مليئة بصور فتيات جميلات، تواصل اعضاء من حماس مع الجنود عبر مجموعات في الموقع ثم قاموا باجراء محادثات مطولة معهم.

 
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 واقتنع عشرات الجنود الشبان بتحميل تطبيقات مزيفة تسمح لحركة حماس بالسيطرة على هواتفهم النقالة.

 

 وبحسب المصدر فان "العدو يعرف لغة الشباب وقام بتركيب فيروسات بامكانها السيطرة على هواتف عشرات الجنود".

 

واكد ان الاضرار محدودة وتم التعامل مع الفيروس، الا ان الجيش قرر كشف الموضوع لتحذير الجنود من المخاطر المحتملة لشبكات التواصل الاجتماعي.

 

 الا ان المصدر لم يذكر كيف تم تحديد وقوف حركة حماس وراء هذه الهجمات.

 

 وشهد قطاع غزة المحاصر ثلاث حروب مدمرة بين العامين 2008 و2014 بين الجيش الاسرائيلي والفصائل الفلسطينية منذ سيطرة حماس على القطاع العام 2007.
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