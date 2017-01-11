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غلطة عمري
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موضة وجمال
منذ 15 ساعة
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ماذا يكشف لون شعرِكِ عن شخصيتِكِ؟

publishing date: 11/01/2017 11:28:53
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ماذا يكشف لون شعرِكِ عن شخصيتِكِ؟
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مما لا شك فيه ان كل سيدة تمتلك مميزات جمالية تجعلها مختلفة عن سواها.

ولكن هل خطر ببالكن يوماً أن لون الشعر يكشف بعض الخفايا عن شخصيّتكن؟

قوموا بهذا الاختبار وشاركونا النتائج على #لون_شعري_وشخصيتي

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