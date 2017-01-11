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بالفيديو: تزاوج بين قرد وانثى الغزال... حيّر العلماء!

publishing date: 11/01/2017 12:13:16
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بالفيديو: تزاوج بين قرد وانثى الغزال... حيّر العلماء!
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نشرت صحيفة "The Independent" البريطانيّة مقطع فيديو نادر لقرد من فصيلة المكاك وهو يمارس التزاوج مع انثى الغزال سيكا في غابة في اليابان، الأمر الذي حيّر العلماء الذين أكّدوا أنّه سلوك غير اعتيادي.

وأشار العلماء إلى أنّها المرّة الأولى التي يتزاوج فيها حيوانان من نوعين مختلفين، مضيفين أن السبب وراء ذلك قد يكون عدم إيجاد الحيوان شريك له من الفصيلة التي ينتمي إليها.
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إليكم الفيديو:

 
 
 
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