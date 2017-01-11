شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الخميس 12 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
غلطة عمري
03:00
غلطة عمري
القائمة
أمن وقضاء
منذ 14 ساعة
 مشاركة
 مشاركة

حقيقة خبر استدعاء قوى الأمن لشباب من بلدة القاع

publishing date: 11/01/2017 12:26:17
episodes
حقيقة خبر استدعاء قوى الأمن لشباب من بلدة القاع
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

نشرت بعض المواقع الاخبارية الالكترونية تعليقاً لاحد النواب السابقين حول استدعاء قوى الامن الداخلي لشباب من بلدة القاع بعدما حملوا السلاح للدفاع عن المنطقة حيث تضمن هذا التعليق سؤالاً عما اذا كانت الاجهزة الامنية ستستدعي احد النواب الحاليين.

 لذلك أوضحت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انه من ضمن مهامها في حقل الضابطة العدلية قامت بتنفيذ مذكرات قضائية تقضي بابلاغ هؤلاء الاشخاص الحضور الى المحكمة المستَدعية حسب الاصول القانونية من دون التحقيق معهم وذلك على خلفية دعوى ضدهم تقدم بها المدعو ( أ.د. ) بسبب قمع مخالفة بناء من قبل البلدية وليس على خلفية حملهم السلاح دفاعاً عن ارضهم.

 
الإعلان

أشارت أنه  تم تنظيم محضري ضبط بحق ( أ.د. ) بتاريخي 5 و23/10/2016 وقد تُرك لقاء سندي اقامة بناء لاشارة القضاء المختص.

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact